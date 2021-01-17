Olay, GÃ¶lbaÅŸÄ± ilÃ§esi Yeni Mahalle NamÄ±k Kemal Caddesi Ã¼zerinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, M.Y. isimli erkek, T.K. ve kardeÅŸi B.K.â€™den telefon numarasÄ± istedi. Telefon numaralarÄ±nÄ± isteyen ÅŸahsa tepki gÃ¶steren kÄ±zlardan birisi ÅŸahsÄ±n boÄŸazÄ±na sarÄ±ldÄ±.

ArdÄ±ndan iki kardeÅŸ ÅŸahsa yumruk darbeleri indirmeye baÅŸladÄ±. Yumruk ve tekme darbeleri alan ÅŸahÄ±s, karÅŸÄ±lÄ±k vermeden kurtulmak istedi ancak baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±.

KÄ±z kardeÅŸler ÅŸahsÄ± saÃ§Ä±ndan ve elbiselerinden tutarak sÃ¼rÃ¼klemek istedi. Mahalle sakinleri kavgayÄ± ayÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, ÅŸahÄ±s bir iÅŸ yerine girerek kÄ±zlarÄ±n elinden kurtuldu. Kavga sonrasÄ± iki kÄ±z kardeÅŸ, ÅŸahsa kÃ¼fÃ¼rler ederek olay yerinden ayrÄ±ldÄ±.

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