Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Cihat Karadoğan (30) yönetimindeki 80 FD 217 Renault marka otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Çakır (40) yönetimindeki Renault marka otomobil, Kahta- Diyarbakır Karayolu 5.kilometresinde kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücünün yanı sıra Ramazan Aydın, Hüseyin Gültekin, Mehmet Ulutaş ve Mustafa Tandoğan olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrası kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları corona virüs salgını nedeniyle uyardı. Erdoğan, "Gerek vefatlar gerek hastanede yatan vatandaşlarımızı ülkemiz milletimiz için bir uyarı. Bizim de Müslümanlar olarak bu uyarılardan nasibimizi almamız, hassas olmamız lazım" dedi.