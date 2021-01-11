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11.01.2021 - 15:14 | | DHA

Adıyaman'da kaçak kazıya 4 gözaltı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 kişi, gözaltına alındı.

Adıyaman'da kaçak kazıya 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Bağözü köyünde 4 kişiyi kaçak kazı yaparken suç üstü yakaladı. Yanlarında kazıda kullandıkları kürek, kazma ve dedektör ile yakalanan şüphelilerin sorgulanmasına başlandı.

 

Basıldı, uyuma numarası yaptıHatay'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını ihlal edip, kumar oynayan 14 kişiye toplam 44 bin 100 TL para cezası kesildi. Polis ekiplerinin baskını sırasında bir kişinin, uyuyor gibi davranması kameralara yansıdı.
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