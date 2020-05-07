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07.05.2020 - 09:37 |

Adıyaman'da karantina süresi dolan 655 kişi, evlerine gönderildi

Suudi Arabistan ve Cezayir'den getirilerek, Adıyaman'da yurda yerleştirilen 655 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine memleketlerine gönderildi.

Adıyaman'da karantina süresi dolan 655 kişi, evlerine gönderildi

Corona virüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan ve Cezayir'den getirilen 655 Türk vatandaşı, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Safvan Bin Muattal Yurdu'nda karantinaya alındı. Dün 14 günlük karantina süresi dolanlar, gece yarısı otobüsler ile memleketlerine gönderildi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Adıyaman’da daha önce Sırbistan ve Karadağ’dan gelen misafirlerimizi ağırlamıştık. İkinci etapta Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen misafirlerimizin 14 günlük süreleri bitti. Şu anda toplam 655 misafirimizi 56 farklı ile gönderiyoruz. Bu süreçte Adıyaman Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD, sağlık çalışanları, emniyet mensupları müthiş bir dayanışma içinde devletimizin sıcak yüzünü yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza burada hissettirdi, bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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