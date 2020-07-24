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24.07.2020 - 17:18 | | DHA

Adıyaman’da köprüden atlamak isteyen genç kızı polis ikna etti!

Gelen bir son dakika haberine göre, Adıyaman’da, köprüde intihara kalkışan Çiğdem A. (21) polis ekiplerince ikna edildi.

Adıyaman’da köprüden atlamak isteyen genç kızı polis ikna etti!

Olay, öğleden sonra Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşaktaki üst geçit köprüsüne çıkan ve intihar edeceğini söyleyen Çiğdem A.'yı görenler durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yarım saat konuştuğu Çiğdem A.'yı ikna ederek, intihardan vazgeçirdi.

Çiğdem A. sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

 

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