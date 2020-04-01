01.04.2020 - 12:02 |
Adıyaman'da korku dolu anlar! Evin duvarı çöktü
Adıyaman’da, sağanak yağış sırasında bir evin duvarı çöktü. Olay sırasında kimsenin olmadığı ev, kullanılmaz hale gelirken, ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kentte dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Mara Mahallesi'nde Kamber Topraktan'a ait tek katlı evin duvarı çöktü. Çökmede yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye, AFAD ve polis ekipleri ev çevresinde ve mahallede güvenlik önlemi aldı.
Evin kontrollü olarak yıkılacağı belirtildi.
Corona virüsten korunmak için ağaç üzerine kurdukları evde kalıyorlarSakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan İsmail ve Fatma Çetin çifti, corona virüs önlemleri kapsamında ilginç bir yönteme imza attı. Yetkililerin çağrısına kulak vererek salgın döneminde olabildiğince az insanla görüşme kararı alan çift, daha öncesinde ormanın ortasında bulunan bir ağacın üzerine yapmış oldukları evde kalmaya başladı.