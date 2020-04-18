Adıyaman'da korkutan yangın! İtfaiye ekipleri oraya koştı

Yangın gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde, Hasan Karaya ait olan ait olan tek katlı evde çıktı. Heniz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını görenler durumu itfaiyeye bildiri. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.