Adıyaman'da korkutan yangın! İtfaiye ekipleri oraya koştı

Yangın gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde, Hasan Karaya ait olan ait olan tek katlı evde çıktı. Heniz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını görenler durumu itfaiyeye bildiri. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.