07.04.2020 - 15:40 | | DHA
Adıyaman'da mezarlık ziyaretleri yasaklandı
Adıyaman'da, corona virüs önlemleri kapsamında mezarlık ziyaretleri yasaklandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle Adıyaman Belediyesi tarafından mezarlık ziyaretleri yasaklandı.
Kentte bulunan asri ve yeni mezarlıkta polis ekipleri ve zabıtalar önlem alarak, kandil nedeniyle yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyenlere izin vermedi. Şerit çekilerek girişi kapatılan mezarlık çevresinde önlem alan ekipler, ziyarete gelenleri salgın tedbirleri kapsamında geri çevirdi.
Yasak kararı sonrası vatandaşlar ise mezarlık dışından dua ederek evlerine döndü.
Roketsan'da patlama! Savunma Sanayi Başkanı'ndan flaş açıklamaSavunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı son dakika açıklamasında, "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.