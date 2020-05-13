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13.05.2020 - 01:26 | | DHA

Adıyaman'da olaylı gece! 2 yaralı, 6 gözaltı var

Adıyaman'da, komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Kavga, akşam saatlerinde Yeni Mahallede meydana geldi. Komşu iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine birbirleriyle tekme tokat kavga eden taraflar, ihbarla gelen polisler tarafından engellendi. Kavgada yaralanan ismi öğrenilemeyen 2 kişi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığı saptanan 6 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Adıyaman'da komşular arasında kavgaAdıyaman'da, komşular arasında çıkan kavgasında 2 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.
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