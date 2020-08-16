16.08.2020 - 10:49 | | DHA
Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Abdullah Türk yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile Mustafa Şahin’in kullandığı plakasız motosiket kavşakta çapıştı. Kazada, Abdullah Türk ve Mustafa Şahin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kartal'da skandal düğün! Defalarca ateş ettiKartal'da bir düğün öncesinde çekilen görüntülerde gelin ve damadın apartmanın önünde bulunduğu sırada koronavirüs tedbirlerine uymayan vatandaşlar eğlence yaptı. Bu sırada bir kişi de tabancayla havaya defalarca ateş etti. Yaşananlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.