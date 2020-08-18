18.08.2020 - 21:21 | | AA
Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sait Ülger idaresindeki 54 BG 517 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman - Çelikhan kara yolu Palanlı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Ülger ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.