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18.08.2020 - 21:21 | | AA

Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Sait Ülger idaresindeki 54 BG 517 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman - Çelikhan kara yolu Palanlı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Ülger ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyamanda otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

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