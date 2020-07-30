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30.07.2020 - 11:50 | | DHA

Adıyaman’da tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptırdı

Adıyaman’da, tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptıran İsmail Yalçın (38), ağır yaralandı.

Adıyaman’da tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptırdı

Olay, sabah saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Tekin’e ait tarlada işçi olarak çalışan İsmail Yalçın, çapa yaptığı sırada ayaklarını makineye kaptırdı. Tarlada çalışan diğer işçiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, Yalçın’ın sıkıştığı çapa makinesinden kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalçın, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yalçın’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında, 'Irak ve Suriye'den Libya'ya uzanan geniş bir alanda süren bu mücadelemizi hem kendimiz, hem bu ülkelerdeki dost ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız. Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz' dedi.
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