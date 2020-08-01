Adıyaman'da tartıştığı babasını bıçakla rehin aldı

Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın ilk katında yaşayan Ahmet Abul ile babası Kadir Abul arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Abul, mutfaktan aldığı bıçakla, babasını rehin aldı. Tartışma seslerini duyan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, eve girdi. Evde etkisiz hale getirilen Ahmet Abul, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Brad Pitt ile Angelina Jolie'ye barışma hediyesi!Gaziantepli baklava ustası Serdar Urhanoğlu, internet ortamında iletişim kurduğu, ABD'li ünlü model ve televizyon sunucusu Chrissy Teigen ile eşi John Legend'e baklava ve fıstık ezmesi gönderdi. Gördüğü ilgi karşısında mutlu olan Urhanoğlu, Gaziantep baklavasının tadına tüm dünyanın bakmasını amaçladığını söyleyerek, 4 yıldır ayrı olan Brad Pitt ve Angelina Jolie'ye, üzerinde isimlerinin yazılı olduğu barışma tatlısı yaptığını ve kendilerine göndereceğini söyledi.