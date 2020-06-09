MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı
ABONE OL
09.06.2020 - 11:06 | | DHA

Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberi... Adıyaman'da düzenlenen operasyonda, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi.

Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapanlara yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirdi. Tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan V.T., E.T ve Ş.M.T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ateş tutulunca yanan çeşme!Bursa'da bir piknik alanında bulunan çeşmenin suyu ateş tutulduğu anda alev alev yanmaya başlıyor. Adeta petrol gibi yanan suyu görenler gözlerine inanamıyor. Bölge sakinleri çeşmeden kana kana su içerken, üniversitenin yaptığı araştırmada suyla birlikte zeminden yanıcı gaz geldiği belirlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Öldürdüğü dini nikahlı eşiyle sosyal medyada tanışmış

Öldürdüğü dini nikahlı eşiyle sosyal medyada tanışmış

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Son dakika: Bursa Uludağ'da oteller bölgesine inen ayı yiyecek aradı

Son dakika: Bursa Uludağ'da oteller bölgesine inen ayı yiyecek aradı

Sıradaki Haber