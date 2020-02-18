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18.02.2020 - 16:13 | | DHA

Adıyaman'da tekstil fabrikasında yangın

Adıyaman'da, tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangından yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi.

Adıyaman'da tekstil fabrikasında yangın

Yangın, öğleden sonra Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasının havalandırma bölümünde çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürdü. Yaralananın olmadığı yangında fabrikada hasar meydana gelirken, ekipler çıkış sebebini araştırıyor.

 

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