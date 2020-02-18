Adıyaman'da tekstil fabrikasında yangın

Yangın, öğleden sonra Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasının havalandırma bölümünde çıktı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürdü. Yaralananın olmadığı yangında fabrikada hasar meydana gelirken, ekipler çıkış sebebini araştırıyor.
81 ilde başladı! İstanbul'da et ve et ürünleri denetimiTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlatmıştı. Bugün ise İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde et ve et ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı. Denetlenen iş yerlerinden analiz için numune alındı.