Adıyaman'da terör operasyonu! 6 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çelikhan ilçesinde, PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, E.Ç., V.D., C.B.D., M.Ç., E.Ü., A.D., N.Ç., İ.T. ve H.B. gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç., V.D., C.B.D., M.Ç., E.Ü. ve N.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Avrupa'daki Türk vatandaşları uçaklarla İstanbul'a getiriliyorUçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde, iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, bugün uçaklarla Türkiye'ye getiriliyor. Saat 14.15 sıralarında Münih'ten İstanbul Havalimanı'na gelen ilk uçağın yolcuları, otobüslere bindirilerek karantina için hazırlanan yurtlara götürüldü. Öte yandan başta Almanya olmak üzere gün boyu Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan 34 uçuş ile 3 bin 614 kişi Türkiye'ye getirilecek.