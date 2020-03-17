Adıyaman'da terör operasyonu! 6 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çelikhan ilçesinde, PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, E.Ç., V.D., C.B.D., M.Ç., E.Ü., A.D., N.Ç., İ.T. ve H.B. gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç., V.D., C.B.D., M.Ç., E.Ü. ve N.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.