MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adıyaman'da terör operasyonu! 6 kişi tutuklandı
ABONE OL
17.03.2020 - 17:48 | | DHA

Adıyaman'da terör operasyonu! 6 kişi tutuklandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Adıyaman'da terör operasyonu! 6 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çelikhan ilçesinde, PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, E.Ç., V.D., C.B.D., M.Ç., E.Ü., A.D., N.Ç., İ.T. ve H.B. gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç., V.D., C.B.D., M.Ç., E.Ü. ve N.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avrupa'daki Türk vatandaşları uçaklarla İstanbul'a getiriliyorUçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde, iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, bugün uçaklarla Türkiye'ye getiriliyor. Saat 14.15 sıralarında Münih'ten İstanbul Havalimanı'na gelen ilk uçağın yolcuları, otobüslere bindirilerek karantina için hazırlanan yurtlara götürüldü. Öte yandan başta Almanya olmak üzere gün boyu Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan 34 uçuş ile 3 bin 614 kişi Türkiye'ye getirilecek.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'de Corona Virüsü kaç kişide var? Vakalar nerede, kaç kişide görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı:

Türkiye'de Corona Virüsü kaç kişide var? Vakalar nerede, kaç kişide görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı:

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

Sıradaki Haber