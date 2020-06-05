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05.06.2020 - 10:56 | | AA

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yasama meclisi" olarak kabul edi̇len Demokrati̇k Toplum Kongresi̇'ne (DTK) yönelik kent merkezinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında mali müşavir, ihraç öğretmen, ev kadınının da bulunduğu R.A, A.Y, A.K, E.G. ve C.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyaller ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Öte yandan, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İletişim Başkanı Altun'dan 'Dünya Çevre Günü' paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajında, "Gelecek nesillere daha bereketli toprak, daha berrak su, daha taze ekmek, daha temiz bir dünya bırakmak için hiç durmadan çalışıyoruz" dedi.
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