Adıyaman'da terör propagandası iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kentteki belirlenen noktalarda asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

89 gram sentetik uyuşturucu, 41 gram esrar, 13 gram eroin, tarihi sikke, 3 ruhsatsız av tüfeği ve ruhsatsız kurusıkı tabancanın ele geçirildiği uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü terör propagandası yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.