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24.06.2020 - 09:01 | | AA

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, önceden belirlenen adreslere sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 5 adreste arama yapıldı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ile av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

 

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