02.09.2020 - 17:37 | | DHA
Adıyaman’da uyuşturucuya 5 gözaltı!
Adıyaman’nın Gölbaşı ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı 2 otomobilde esrar ve metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaşı ilçesinde şüpheli gördükleri 2 otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 63 gram metamfetamin ile 99 gram esrar ele geçirildi. Ekipler uyuşturucuya el koydu.
Araçlarda bulunan C.K., H.İ.E., Z.A.T., M.A. ve T.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.