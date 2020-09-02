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02.09.2020 - 17:37 | | DHA

Adıyaman’da uyuşturucuya 5 gözaltı!

Adıyaman’nın Gölbaşı ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı 2 otomobilde esrar ve metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaşı ilçesinde şüpheli gördükleri 2 otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 63 gram metamfetamin ile 99 gram esrar ele geçirildi. Ekipler uyuşturucuya el koydu.

Araçlarda bulunan C.K., H.İ.E., Z.A.T., M.A. ve T.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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