MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adıyaman’da yerli ve milli üretim atağı
ABONE OL
10.03.2020 - 10:23 | | İHA

Adıyaman’da yerli ve milli üretim atağı

Gayrimenkul portföy yönetimi şirketi olan Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi, çift taraflı cam güneş panelleri ile dünyada bir ilke imza atan GTC Güneş Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye yatırım yaptı.

Adıyaman’da yerli ve milli üretim atağı

Türkiye’de yenilenebilir enerjideki AR-GE çalışmaları ile dikkati çeken GTC Güneş Sanayi ve Ticaret A.Ş, Re-Pie Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan önemli bir finansman desteği sağladı. Re-Pie, 5 milyon dolarlık yatırımla, GTC Güneş Sanayi’ye ortak oldu. Re-Pie Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yapılan ortaklıkla Niğde Bor Organize Sanayi Bölgesi’nde Ağustos ayında Mono PERC tipinde güneş hücreleri üretecek olan 100MW kapasiteli GTC Güneş Hücresi Fabrikası’nın devreye alınması planlanıyor.

Niğde güneş hücre fabrikası için şirket özkaynaklarından 6.7 milyon dolar tutarında yatırım gerçekleştirildikten sonra; Re-Pie Teknoloji Girişim Sermayesi Fonu tarafından yapılan 5 milyon dolar tutarında yatırımla fabrika inşaatının tamamlanması, lazer kesici satın alımı ve ekipmanların yerleşim ve kurulumlarının yapılması ve fabrikanın faaliyete geçmesi sağlanacak.

Bu yatırımla birlikte yine GTC’nin Adıyaman tesisinde üretilmekte olan çift tarafı cam güneş panellerinde yerlilik oranı yüzde 66’lara kadar çıkacak. Bu yatırımla GTC güneş panelleri, yüzde 21’nin üzerinde bir verimlilik ile alanındaki diğer yabancı ürünlerden ayrışacak ve hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlara satılabilir bir ürün olarak enerjide dışa bağımlılığın azaltılması alanında Türk sanayisine değerli katkılar sunabilecek.

Genç kadın, erkek arkadaşına saldıran şahsı tekmeledi!İstanbul Pendik’te üç kadın ve iki erkek sokak ortasında meydan kavgasına tutuştu. Kadınlardan biri, erkek arkadaşıyla kavga ederken yere düşen şahsa yerdeyken tekme ile saldırdı ardından yerden aldığı taşla saldırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Soylu devreye girdi! 7 kişilik aile kimliklerine kavuştu

Bakan Soylu devreye girdi! 7 kişilik aile kimliklerine kavuştu

Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

Orduya saldırdı! 8 ölü...

Orduya saldırdı! 8 ölü...

İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

Sıradaki Haber