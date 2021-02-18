Adli Para Cezası 2021 ne kadar, nedir? 2021'de Adli Para Cezası Nereye Ödenir?

Türk Ceza Kanunu (TCK) içeriğine göre işlenmiş olan bir suçun karşılığında adli para cezası ve hapis cezası olmak üzere iki türlü yaptırım vardır. Adli para cezası hukukta en yok kullanılan yaptırımlardan bir tanesidir. Belirli kanunlar çerçevesinde şekillendirilen adli para cezasının bir kaç çeşidi mevcuttur.

Adli Para Cezası Nedir?

Adli para cezalarına bir suçun yaptırımı olarak sadece mahkemeler tarafınca hükmedilir. Diğer devlet kurumlarının vermiş olduğu cezalar idari para cezalarıdır. Adli para cezasının idari para cezasından farkı ise, ödenmemesi halinde hapis cezasıyla sonuçlanan yaptırım çeşididir. İdari para cezaları ise ödenmemesi halinde, bir suçu teşkil etmediğinden dolayı hapis cezasına çevrilemezler. Adli para cezası çeşitleri:

- Doğrudan hükmedilen

- Seçenek Yaptırım olarak

- Hapis cezalarından çevrilerek

- Hapis cezası ile birlikte hüküm edilen

2021'de Adli Para Cezası Nereye Ödenir?

Adli para cezalarında ilk hamle tebligat gönderilmesidir. Bu tebliğin sonucunda infazı amacı le Adliye içinde bulunan Cumhuriyet Savcılığının infaz Bürosu'na gidilir. Adli para cezalarının ödenmesi için sadece bu bürodan başvuru yapılması kesinleşmiştir. Yapılan başvurunun sonucunda Vergi Dairesi'ne ulaştırılması için onaylı bir yazı çıkartılır ve bu yazı ile ödeme sağlanır.

2021 ADLİ PARA CEZASI NE KADAR?







