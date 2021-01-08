Adli Tıp’a göre ‘darp yok’

Esen’nin ölümünden kısa süre sonra, genç kıza şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin ortaya çıkan ve sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınmıştı. Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Sema Esen’in ailesi, kızlarının ölümünden sevgilisini sorumlu tuttu.

Soruşturmayı yürüten savcılık, iddialar üzerine dosya, ayrıntılı rapor hazırlaması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor savcılığa gönderildi. Raporda, Esen’in “asılma” dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı belirtildi. Raporda, ayrıca, kişinin asılma dışında travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı anlatılarak, tespit edilen alkol düzeyinin de tek başına ölüm meydana getirebilecek düzeyde olmadığı vurgulandı. Kişinin zehirlenme sonucu öldüğü yönünde de tıbbi delillere ulaşılamadığı belirtilen raporda, “Olay yeri inceleme bulguları birlikte değerlendirildiğinde kişinin ölümünün, ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur” ifadeleri kullanıldı.