MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adli Tıp’a göre ‘darp yok’
ABONE OL
08.01.2021 - 07:00 | | PAŞA ALYURT Ankara

Adli Tıp’a göre ‘darp yok’

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in (21), 3 Haziran 2020’de Ankara Keçiören’deki evinde boynunda iple ölü bulunmasıyla ilgili dava dosyasına giren 9 sayfalık Adli Tıp raporunda, Esen’in “ası” dışında travmatik tesirle öldüğüne yönelik tıbbi bir bulguya rastlanılmadığı belirtildi.

Adli Tıp’a göre ‘darp yok’
PAŞA ALYURT Ankara

 

Esen’nin ölümünden kısa süre sonra, genç kıza şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin ortaya çıkan ve sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınmıştı. Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Sema Esen’in ailesi, kızlarının ölümünden sevgilisini sorumlu tuttu.

Soruşturmayı yürüten savcılık, iddialar üzerine dosya, ayrıntılı rapor hazırlaması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor savcılığa gönderildi. Raporda, Esen’in “asılma” dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı belirtildi. Raporda, ayrıca, kişinin asılma dışında travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı anlatılarak, tespit edilen alkol düzeyinin de tek başına ölüm meydana getirebilecek düzeyde olmadığı vurgulandı. Kişinin zehirlenme sonucu öldüğü yönünde de tıbbi delillere ulaşılamadığı belirtilen raporda, “Olay yeri inceleme bulguları birlikte değerlendirildiğinde kişinin ölümünün, ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur” ifadeleri kullanıldı.

    Tuzla'da bir gemide yangın çıktıİstanbul Tuzla'da Tersaneler bölgesinde bulunan bir gemide yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 8 Ocak 2021 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri...

    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 8 Ocak 2021 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri...

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    Türksat 5A uydusu nedir, ne işe yarar? Türksat 5A uydusu milli imkanlar ile mi yapıldı, nereden uzaya gönderildi?

    Türksat 5A uydusu nedir, ne işe yarar? Türksat 5A uydusu milli imkanlar ile mi yapıldı, nereden uzaya gönderildi?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet