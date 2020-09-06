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06.09.2020 - 17:44 | | İHA

Adliye çalışanları kaza yaptı! 1 ölü, 4 yaralı

Ankara'da yapılan Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonrası memleketlerine dönen Nizip Adliyesi çalışanlarının bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Adliye çalışanları kaza yaptı! 1 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Nizip Adliyesi'nde çalışan 5 kişi, dün Ankara'da yapılan Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'na girdi. Sınav sonrası araçlarıyla memleketlerine dönmek üzere yola çıkan adliye personeli, Gölbaşı ilçesinde kaza yaptı.

Kazada Mustafa Aytekin hayatını kaybederken, Abdurrahman Türkmen, Yılmaz Dağlı, Mehmet Çakır ve Adem Kantar yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırdı.

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