31.01.2019 - 10:19 |
2020 Adliye çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Adliyeler kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?
Binlerce insan adliyeye giderek işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu nedenle çalışma saatleri mühim bir yer tutuyor. İşte "Adliyeler kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?" sorusunun cevabı...
Her gün adliyeleri binlerce kişi ziyaret ediyor. Adli sicil sorgulamadan birçok işlem adliyede yapılırken "Adliye kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusu sık sık soruluyor.
ADLİYEDE ÇALIŞMA SAATLERİ
Adliyeler hafta içi 08:30 – 12:00 / 13:00 – 17:00 saatleri arasında mesai yapmaktadırlar. Adliyelerin çalışma saatleri resmi tatil günlerinde değişiklik gösterebilir. Adliyeler hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.