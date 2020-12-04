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04.12.2020 - 07:00 |

Adliyelerde HES kodu uygulaması başladı

Adalet Bakanlığı’nca koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, adliyelere “Hayat Eve Sığar” (HES) koduyla giriş yapılması şartı getirildi.

Adliyelerde HES kodu uygulaması başladı
ELİF ALTIN İstanbul

Dün uygulanmaya başlanan kararla, Kırklareli ve Edirne Adliyesi önünde HES kodu kuyruğu oluştu. Fiziki mesafe kuralları kapsamında sıraya giren vatandaşlar, polis memurlarına HES kodlarını sunarak içeri girdi. Vatandaşlara kare kod göstermelerinin girişlerdeki yoğunluğu azaltacağı belirtilirken, HES kodu olmayanlara ise görevlilerin yardımıyla kod alındı.

Dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda da HES koduyla giriş uygulamasına uygulamaya geçildi.

Riskli çıktı

Adliye girişinde vatandaşlara ve avukatlara HES kodu uygulaması yapıldı. HES kodu olanlar telefonlarından güvenlik görevlilerine karekodlarını göstererek içeri girerken HES kodu olmayanlar ise almak için telefonlarına sarıldı. HES kodunu almayı bilmeyen vatandaşlara ise güvenlik personeli yardımcı oldu. Bir vatandaş ise HES kodu verdiğinde riskli grupta olduğu ortaya çıktı. Eşi koronavirüs olan ve kendisinin de karantinada olması gereken vatandaş içeri alınmayınca tepki göstererek güvenlik görevlilerine hakaret etti. Güvenlik görevlileri riskli kişi hakkında cezai işlem uygulanacağını belirtti. HES kodu olmayan bir avukat ise “Şimdi uğraşamam, duruşmama var” diyerek kodunu vermeden içeriye girdi.

‘İçeri giremeyecekler’

HES kodu olmayanlardan biri de Erol Konyer isimli vatandaş. Milliyet’e konuşan Konyer, “Benim HES kodum yoktu. Şimdi indireceğim. Uygulamayı gördük. En azından korona olan vatandaşlar içeriye girmemiş oluyorlar” dedi.

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