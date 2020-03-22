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22.03.2020 - 13:56 | | DHA

Adliyeye sevk edilen şüpheliye tulum ve koruyucu maskeli önlem!

İstanbul Maltepe’de bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören annesini görmek isteyen Murat D., karantina uygulanan kata çıkılmasına engel olan 2 güvenlik görevlisini bıçaklamıştı. Murat D., bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli ile onu adliyeye götüren ekipte corona virüse karşı tulum ve koruyucu maske takılı olduğu görüldü.

Adliyeye sevk edilen şüpheliye tulum ve koruyucu maskeli önlem!

Olay dün saat 16.00 sıralarında  Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddialara göre corona virüs şüphesiyle hastane yatırılan annesini görmek isteyen Murat D. karantina servisine girmek istedi. Hastane güvenliği karantina katına girilemeyeceğini ve yasak olduğunu söyleyerek izin vermedi. Bunun üzerine Murat D. ile güvenlikçiler arasında tartışma yaşandı. Tartışma diğer görevlilerin araya girmesiyle büyümeden önlendi. Bir süre sonra tekrar hastaneye gelen saldırgan elindeki bıçakla kendini engelleyen güvenlikçilere saldırdı. Olayda Minur Bağtur ile Ferhat Kırmızı bıçakla yaralandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli  ile onu adliyeye götüren ekibin corona virüse karşı tulum ve koruyucu maskeli oldukları görüldü.

 

 

 

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