Adres Değişikliği Cezası Nereden Öğrenilir? 2021 İkametgah Değişikliği Cezası Ne Kadar?

Türkiye'nin neresine taşınma yaşanırsa yaşansın mutlaka yasal olarak ikametgah değişikliği bildirilmelidir. Bu bildirim süresi yaklaşık olarak 20 gün kadardır. Bu süre içerisinde bildirim işlemi yapılmazsa cezai işlem uygulanır. Bu cezaya düşmemek için mutlaka yasal süreç içerisinde ikametgah adresi bildirimi yapılmalıdır.

Adres Değişikliği Cezası Nereden Öğrenilir?

Mutlaka yasal bir İkamet adresine sahip olunması gerekmektedir. Böylece ikamet ettiği yer olarak devlet kişiyi nerede bulacağına dair kesin bir bilgiye sahip olur. Eğer yapılan ikametgah değişikliği bildirilmez ya da geç bildirilirse o zaman ceza uygulanır. Bu ceza 1 ay içerisinde Defterdar muhasebe müdürlüğüne ya da mal müdürlüğü ne yapılmalıdır. Eğer bu süre içerisinde yine ceza ödenmez ise o zaman belli oran dahilinde ceza daha yüksek noktaya çıkmaktadır.

2021 İkametgah Değişikliği Cezası Ne Kadar?

Gerçekleştirilen adres değişikliği 20 gün içerisinde bildirilmediği takdirde 94 TL ceza uygulanmaktadır. Eğer bu cezadan kurtulmak için asılsız şekilde adres beyanı yapıldığında, 1963 TL gibi bir ceza ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu cezaların gelmemesi için mutlaka zamanında ikametgah değişikliğinin bildirilmesi gerekir.