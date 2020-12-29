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29.12.2020 - 02:54 | | DHA

Adres sordukları kişiyi tabancayla yaraladılar

Kayseri'de İsa Karakaş (38), kendisine adres soran iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak, ağır yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesinde meydana geldi.

Adres sordukları kişiyi tabancayla yaraladılar

İddiaya göre, İsa Karakaş ile kardeşi Musa Karakaş yolda yürüdükleri sırada yanlarına otomobille gelen kimliği henüz belirsiz 2 kişi adres sormak için kendilerini durdurdu. İki kardeş adresi tarif edecekleri sırada, otomobilden İsa Karakaşa tabanca ile ateş açıldı.

İsa Karakaş ağır yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adres sordukları kişiyi tabancayla yaraladılar

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