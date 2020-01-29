AFAD: 62 kiÅŸinin tedavisine devam ediliyor

AFAD'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â ElazÄ±ÄŸ merkezli 6.8'lik depremin ardÄ±ndan hayatÄ±Â normale dÃ¶ndÃ¼rmekÂ iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi.Â Enkazlardan 45 kiÅŸinin saÄŸ, 41 kiÅŸinin ise hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ olarak Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± ile arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Depremin ardÄ±ndan hastanelere baÅŸvuran 1607 vatandaÅŸÄ±mÄ±zdan 1546'sÄ± taburcu edilmiÅŸ, 8'i yoÄŸun bakÄ±m altÄ±nda olan 62 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n tedavisi devam etmektedir" denildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca,Â ÅŸu ana kadar bÃ¶lgede bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 4'Ã¼n Ã¼zerinde 22 artÃ§Ä± olmak Ã¼zere toplam 1416 artÃ§Ä± deprem meydana geldiÄŸi kaydedildi.Â

ACÄ°L YIKILACAK 138 BÄ°NA TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

1030 teknik personelÂ ve 5 aracÄ±nÂ gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± hasar tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda, ElazÄ±ÄŸ, Malatya, DiyarbakÄ±r, AdÄ±yaman ve KahramanmaraÅŸ'ta incelenenÂ 22 bin 991Â binadanÂ 496'sÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 5 bin 401'inin aÄŸÄ±r, 616'sÄ±nÄ±n orta ve 7960'Ä±nÄ±n az hasarlÄ± olarak tespit edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. Acil olarak yÄ±kÄ±lacak 138 binanÄ±n tespit edildiÄŸiÂ Ã§alÄ±ÅŸmalarda, 8 bin 380 binanÄ±n ise hasarsÄ±z olduÄŸunun anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada,Â ElazÄ±ÄŸ, Malatya, AdÄ±yaman ve ÅžanlÄ±urfa'daÂ 251 personelÂ ile oluÅŸturulanÂ 41 psikosoyal destek ekibinin gÃ¶reve devam ettiÄŸi aktarÄ±larak, "BugÃ¼ne kadar toplamdaÂ 1209 hane ziyaretiÂ gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ,Â 4537 kiÅŸiyle destek gÃ¶rÃ¼ÅŸmesiÂ yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. BÃ¶lge halkÄ±na psikolojik ve sosyal desteÄŸin artÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§inÂ personel sayÄ±sÄ± 286'ya Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerine yer verildi.Â

AFAD,Â afet bÃ¶lgesine ulaÅŸtÄ±rÄ±lan yardÄ±m malzemesi miktarÄ±nÄ± ÅŸu ÅŸekilde aÃ§Ä±kladÄ±:

"320 TIR dolusu ihtiyaÃ§ malzemesi,Â AFAD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinasyonunda bÃ¶lgeye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.Â BÃ¶lgeyeÂ toplamÂ 26 bin 397Â aileÂ Ã§adÄ±rÄ±, 400 genel maksatlÄ± Ã§adÄ±r,Â 37 bin 598Â yatak,Â 86 bin 318Â battaniye, 3244 uyku seti,Â 8776Â Ä±sÄ±tÄ±cÄ±, 1488 hijyen paketi, 6436 adet gÄ±da kolisiÂ sevk edilmiÅŸtir. Sevkine devam edilen yardÄ±mlar ile ilk 18 saatte gÃ¶nderilen 5 bin civarÄ± yataÄŸÄ±n sayÄ±sÄ± yaklaÅŸÄ±k 8'e, 15 bine yakÄ±n battaniye ve 1500 civarÄ± Ä±sÄ±tÄ±cÄ±nÄ±n adedi ise neredeyse 6'ya katlanmÄ±ÅŸ durumdadÄ±r."