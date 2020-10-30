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30.10.2020 - 17:02 |

AFAD acı haberi verdi '1'i boğulma olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti'

Gelen son dakika haberine göre; AFAD, İzmir'deki 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Son dakika... İzmir'de deprem! İşte ilk görüntüler
Son dakika... İzmir'de deprem! İşte ilk görüntüler
Son dakika... İzmir'de deprem! İşte ilk görüntüler
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AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Biri boğulma olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. 120 kişi de yaralandı.

Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan son dakika gelişmelerini aktardı. Bakan Koca şöyle dedi;

İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun.

Bayraklı'da enkazdan kurtarılma anıMerkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Bornova ilçesinde yıkılan bir binadan yaralılar çıkartıldı. İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı.
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