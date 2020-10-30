AFAD acı haberi verdi '1'i boğulma olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti'

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Biri boğulma olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. 120 kişi de yaralandı.

Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan son dakika gelişmelerini aktardı. Bakan Koca şöyle dedi;

İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun.