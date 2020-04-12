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12.04.2020 - 20:03 | | AA

AFAD, corona virüsle mücadelede 48 milyon lira harcadı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 48 milyon lira harcandığını bildirdi.

AFAD, corona virüsle mücadelede 48 milyon lira harcadı

AFAD'tan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve 14 günlük karantina sürelerini yurtlarda geçiren üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerinin, memleketlerine ücretsiz gönderildiği belirtildi.

64 ildeki 109 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile özel yurtlarda karantina uygulamasının yapıldığı kaydedilen açıklamada, buralarda 1106 personelin görevlendirildiği aktarıldı.

Karantinaya alınan 34 bin 964 kişiden 20 bin 5 kişinin tahliye edildiği belirtilen açıklamada, Türk Kızılayın 1 milyon 373 bin 801 öğün yemek dağıttığı ifade edildi.

65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının, "Vefa Sosyal Destek Grupları" ile karşılanmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, bu gruplarda 1192 AFAD personelinin bulunduğu, bugüne kadar 48 milyon liranın harcandığı kaydedildi.

 

Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 97 kişi hayatını kaybettiTürkiye'de corona virüste son durum belli oldu. Son 24 saatte 4 bin 789 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 97 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 56 bin 956, vefat 1198 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 3 bin 446'ya yükseldi.
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