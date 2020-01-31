AFAD ‘deprem sınavı’nı geçti

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, süratle afet bölgesine ulaşan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), en iyi sınav veren kurumların başında geliyor. Öyle ki, depremden sonraki ilk 60 dakikada UMKE ve itfaiye, AFAD koordinasyonunda yer alırken, afet bölgesine bir saat içinde 418 arama kurtarma personeli ulaştı. Depremin yedinci saati dolmadan bin 100 arama kurtarma personeli, 200’den fazla arama kurtarma aracı ve 15 kurtarma köpeği alana sevk edildi. Sonraki saatlerde bölgeye gönderilen arama kurtarma personelinin sayısı 3 bin 500’e, köpek sayısı 22’ye, araç sayısı ise 500’e ulaştı.



AFAD ekipleri öncülüğünde depremden etkilenen vatandaşlara Elazığ’da 65 bin 330 öğün, Malatya’da ise 40 bin 900 öğün yemek dağıtımı yapılırken, 320 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi de yine AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırıldı. Bunların yanı sıra toplam 26 bin 397 aile çadır, 400 genel maksatlı çadır, 30 bin 886 yatak, 66 bin 751 battaniye, 3 bin 244 uyku seti, 4 bin 312 ısıtıcı ve 6 bin 436 gıda kolisi vakit kaybetmeksizin depremzedelere ulaşıtırıldı.



Çok hızlı reaksiyon



“Türkiye Afet Yönetim Sistemi” sayesinde afet anında ihtiyaç duyulan her acil hizmetin sorumlusunun rolünün belli olduğunu belirten AFAD yöneticilerinin verdiği bilgiler şöyle:

“Artık afet olduğunda, bir düğmeye basmaya gerek kalmadan, ilgili tüm kurumlar anında harekete geçebiliyor. Tabii ki planın başarılı olması, AFAD ve diğer kurumların yöneticileri, afet yönetimi çalışanları ve sahada ter döken personelin eliyle mümkün oluyor. Diğer afetlerde olduğu gibi Elazığ merkezli 6,8’lik deprem sonrasında da TAMP uygulamaya girdi. Çok hızlı gerçekleşen müdahalenin arkasında AFAD’ın koordinasyonundaki bu plan, onu uygulayan afet yöneticileri ve özverili afet yönetim personeli var.”



“Ülke çapındaki ana plan, 81 il özelindeki il planları ve onların nasıl işleyeceğini detaylandıran operasyon planları ile birlikte Türkiye’nin müdahale ekosistemi oluşturulmuş durumda. Artık afete müdahalenin tüm aşamalarının hem ulusal, hem de yerel düzeyde planlanması hazır halde. Planların somut zemini ise uzman ekipler, AYDES, ARAS ve AFAD-RED gibi yazılım sistemleri, teknolojik ekipmanlar, lojistik organizasyonu, fiziki altyapı ve araç parkı gibi bileşenlerden oluşuyor. Tatbikatlar çok önemli. Sürekli tatbikat ilkesiyle hem ekiplere tecrübe ve birikimi, hem planlamanın güncel kalmasını sağlıyoruz. Yalnız 2019’da yerel düzeyde 88, bölgesel düzeyde 13, ulusal düzeyde bir (Kahramanmaraş’ta) tatbikat düzenledik. Son bir yıllık süreçte 16 habersiz tatbikat yapıldı.”



26 farklı afete müdahele



Ülke genelinde, AFAD Arama Kurtarma uzmanları, AFAD KBRN uzmanları ve AFAD Balık Adamlar gibi binlerce saha personeli görev yapıyor. Toplam 26 afet ve acil durum türüne göre müdahale etme eğitim, beceri ve tecrübesine sahip. Söz konusu 26 olay türü arasında, boğulma, göçük, fırtına ve patlama gibi durumlar da bulunuyor. Yurt içi ile yurt dışında, afet ve acil durumların yanı sıra sivil savunma hizmetlerinde görev alıyor. Her kurtarma uzmanı görevli olduğu bölgenin afet risklerine odaklanarak eğitimlerini sürdürüyor.



TAMP kusursuz işledi



Alandaki başarının sırrını Miliyet’e anlatan AFAD yöneticileri Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) Sivrice depremi sonrasında kusursuz işlendiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı: “Ana merkez, hemen AFAD arama kurtarma ekiplerini yola çıkardı. İlk bir saatte 418 arama kurtarma personeli yola çıkartılmıştı. AFAD Bölgesel Afet Lojistik merkezlerinden 10 binden fazla çadır, yatak ve battaniye yollandı.”





AFAD’ın deposu yardımlarla doldu

Elazığ’da, depremin ardından AFAD tarafından kentin farklı bölgelerinde kurulan yardım depoları dolup taştı. Elazığ Organize ve Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan en büyük depo da yardımların dağıtılmadan önceki son durağı. Yüzlerce gönüllünün çalıştığı depoda, gelen yardımlar yetkililerce incelendikten sonra depremzedelere dağıtılıyor. Yardım Dağıtım Koordinatörü Melik Uçar, “Burada TIR’lardan boşaltılan eşyalar meyve, sebze, kıyafet ve ısıtıcı tarzında ayrıştırılıyor. Ayrım yapıldıktan sonra listeler belirleniyor, diğer koridordan TIR’lara geri yükleniyor ve gönderiliyor” dedi.