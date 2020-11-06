06.11.2020 - 18:41 |
AFAD duyurdu! İzmir açıklarında bir deprem daha
Son dakika haberine göre, İzmir Seferihisar açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelen son bilgiye göre AFAD, İzmir Seferihisar açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin saati 18.31 olarak açıklanırken derinliği 7 km olarak belirtildi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 18.31'de 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz.