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03.11.2020 - 02:34 | | AA

AFAD duyurdu! İzmir'de can kaybı 98'e yükseldi

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 98'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD duyurdu! İzmir'de can kaybı 98'e yükseldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 01.50 itibarıyla, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1401 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 98 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 994 kişiden 847'si taburcu edildi, 147 kişinin tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.

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