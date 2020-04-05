AFAD duyurdu: Karantina bittikten sonra öğrenciler memleketlerine ücretsiz gönderiliyor

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından ülkemize getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştirildikleri yurtlarda dolduran üniversite öğrencilerimiz, AFAD koordinasyonunda memleketlerine ücretsiz olarak gönderilmektedir."