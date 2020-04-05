05.04.2020 - 19:48 | | AA
AFAD duyurdu: Karantina bittikten sonra öğrenciler memleketlerine ücretsiz gönderiliyor
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni tip corona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek 14 günlük karantina süresini yurtlarda dolduran üniversite öğrencilerinin memleketlerine ücretsiz gönderildiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından ülkemize getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştirildikleri yurtlarda dolduran üniversite öğrencilerimiz, AFAD koordinasyonunda memleketlerine ücretsiz olarak gönderilmektedir."
Son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi, 52 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edildi" denildi. FETÖ ile mücadele kapsamında ise 15 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 203 personel ihraç edildi, 5 bin 35 personel hakkında adli/idari süreç devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.