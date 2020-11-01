AFAD, İzmir'deki depreme ilişkin son verileri paylaştı

AFAD'dan yapılan açıklamada şöyle denildi;

30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 42 artçı olmak üzere, toplam 922 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

SAKOM’dan alınan bilgilere göre 58 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 930 vatandaşımızdan 702’si taburcu edilmiş olup, 228 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.

İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmaları için AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden toplamda 6.396 personel, 21 arama kurtarma köpeği ile 1.045 araç görevlendirilmiştir.

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülmektedir.

Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; 41 AFAD İl/Birlik müdürlüğünden arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı’na ait 7 adet kargo uçağı ile personel ve araçların sevkiyatı 19 sorti ile gerçekleştirilmiştir. JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılmaktadır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan alınan bilgiye göre meydana gelen deprem sonrası 19 tekne batmış, 23 tekne ve 1 kara aracı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılmış, 43 tekne karaya oturmuştur. Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ KURULUYOR

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD ve Türk Kızılay tarafından 3.545 çadır, 57 genel maksat çadırı, 24.382 battaniye, 13.280 yatak, 5.500 uyku seti, 2.657 mutfak seti ve 4 duş-WC konteyner sevk edilmiştir.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Ege Üniversitesi Kampus Alanı, İzmir Bornova Eskişehir Stadı ve Buca Hipodromu’nda toplam 1040 çadırın kurulumu tamamlanmış olup, 1430 çadır kurulum aşamasındadır.

ÇALIŞMA GRUPLARI, BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türk Kızılay tarafından 419 personel, 40 araç, 153.376 öğün kapasiteli mobil beslenme üniteleri ve 106.364 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderilmiştir.

Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 910 ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 256 personel olmak üzere toplam 1.166 personel görevlendirilmiştir. Psikososyal çalışma grubundan 167 personel 25 araç ile sahada çalışmalara katılmakta olup 293 hanede 783 kişi ile görüşülmüştür. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet merkezi aracı bölgeye sevk edilmiştir.

Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 245 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 277 personel olay yerine yönlendirilmiştir. Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 269 iş makinesi ve 227 personel görev yapmaktadır.

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 234 araç ve 835 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre haberleşme altyapısında olumsuz bir durum yaşanmamaktadır. Bölgeye 3 farklı operatörden toplam 35 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup 27 adedi kurulmuştur.

DEPREM BÖLGESİNE TOPLAM 24 MİLYON TL KAYNAK GÖNDERİLDİ

Çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 13.000.000 TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizm. Bak. tarafından 5.000.000 TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6.000.000TL’lik kaynak aktarılmıştır.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.

VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.

Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir.