MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AFAD'dan son dakika İzmir açıklaması: 12 vefat 607 yaralı
ABONE OL
30.10.2020 - 22:18 | | AA

AFAD'dan son dakika İzmir açıklaması: 12 vefat 607 yaralı

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralı sayısının 607'ye yükseldiğini duyurdu.

AFAD'dan son dakika İzmir açıklaması: 12 vefat 607 yaralı

AFAD'ın yazılı açıklamasına göre, İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 170 artçı sarsıntı yaşandı.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere 12 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 607 vatandaşın yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, 17 binada arama kurtarma çalışmaları yürütmek üzere AFAD, JAK, STK'ler ve belediyelerden 2 bin 799 arama kurtarma personelinin, 20 arama kurtarma köpeğinin ve 350 aracın görevlendirildiği kaydedildi.

Türk Kızılay tarafından 79 personel, 70 gönüllü, 17 araç, 28 bin 593 ikram malzemesi ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek 5 mobil mutfak ve 5 sahra tipi mutfağın bölgeye gönderildiği belirtilen açıklamada, 16 bin kişiye çorba dağıtıldığı ifade edildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika... İzmir'de deprem! Deprem çalışmaları havadan görüntülendi
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika: İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem! Can kaybı artıyor...

 

"Abi sen gitme!"Gelen son dakika haberine göre; İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra enkaz altında kalan bir çocuk ile onu kurtarmaya çalışan vatandaşın diyaloğu yürekleri dağladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'deki depremde en dikkat çeken bina!

İzmir'deki depremde en dikkat çeken bina!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

On Numara çekiliş sonuçları -30 Ekim! On Numara sonuçları sorgulama sayfası...

On Numara çekiliş sonuçları -30 Ekim! On Numara sonuçları sorgulama sayfası...

Sıradaki Haber