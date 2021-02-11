AFAD’ın uygulaması hayat kurtaracak

Valilerden illerindeki deprem hazırlıklarını kontrol etmelerini isteyen Soylu, 2021 sonuna kadar tüm illerin risk azaltma planlarını tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Yeni bir AFAD uygulaması hazırladıklarını belirten Soylu, “Deprem olduğu zaman bizi otomatik olarak toplanma alanına götürecek. Enkaz altında kalırsak otomatik olarak mesajlaşma sistemi oluşturacak. Enkaz altında kalır ve konuşmak istersek en yakın cep telefonunu ve en yakın iletişim merkezini santral olarak görecek ve onun üzerinden iletişimi sağlayacak” bilgisini verdi.



Bakanlığın Bilgi İşlem Birimi’nin gerçekleştirdiği yerli milli yazılıma da değinen Soylu, şunları kaydetti: “4 yıldır bunun peşindeyiz. Biz DMR ile yani emniyet telsiz sistemini, jandarma ve sahil güvenlik telsiz sistemleriyle konuşturmak istiyorduk. Allah muhafaza Türkiye’nin tamamını etkileyen afet, bir saldırı anında Türkiye’nin tüm uçlarına aynı talimatla ulaşabilme mantığını gerçekleştirmek istiyorduk. Bakanlık Bilgi İşlem Birimini de tebrik ediyorum. Polis, jandarma ve sahil güvenlik telsizini ayrı ayrı programlar olmasına rağmen konuşturuyorlar. İlk uygulamayı Ağrı’da gerçekleştirdiler. Orada pilot uygulaması yapılıyor. Tüm Türkiye’ye yayacağız.”



