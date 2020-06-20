Afet gibi haziran sağanağı

Haziran ayının ortasında tüm yurdu etkisi altına alan şiddetli sağanak Marmara Bölgesi başta olmak üzere iki günde hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakalarındaki birçok ilçede aniden bastıran yağış sebebiyle ana caddelerde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu.

Gökyüzünün karardığı şiddetli sağanak sırasında seyir halindeki motosiklet sürücüleri üst geçitlerin altında, vatandaşlar ise otobüs duraklarında yağmurdan korunmaya çalıştı. Üsküdar’da Marmaray’da ve otobüslerde yoğunluk oluştu. Kentin bazı bölgelerinde ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler mahsur kaldı. Rögarların tıkanmasıyla göle dönen Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesi’nde araçlar geri dönmek zorunda kaldı. Eminönü’nde bulunan dükkanları su basarken, alt geçidin kapanmasının ardından trafik kilitlendi.

Oteli su bastı

Büyükçekmece’de ise torunuyla yürüdüğü sırada sağanaktan korunmak için altına girdiği ağaca yıldırım isabet eden Doğan Erişek (67), hayatını kaybetti. Fatih Aksaray’daki bir oteli de su bastı. Aşağı katlardaki asansör boşluğunda yaklaşık 3 metre su birikintisi oldu.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde de yaklaşık 10 dakika etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. D-100 Karayolu Dilovası Batı kavşağı mevkisinde yolun sularla kaplanması nedeniyle, İstanbul istikameti ulaşıma kapanınca, uzun araç kuyrukları oluştu. Yağmur sularının köprünün altında toplanması nedeniyle İstanbul istikametinin ardından Ankara istikameti de ulaşıma kapandı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde de su taşkınları meydana geldi. Yaklaşık yarım metre su dolan caddelerde, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Esnaf, su basan iş yerlerini tahliye ederek temizlemeye çalıştı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde sağanak nedeniyle sanayi sitesindeki elektrik trafolarında hasar oluştu.

Kayseri’nin Develi ilçesinde sağanak, sele neden oldu. Erciyes’ten gelen sel suları, dere yataklarının taşmasına yol açtı. Sindelhöyük ve Soysallı mahalleleri arasında kalan kabak tarlaları ile elma bahçeleri zarar gördü.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri Samsun, Ordu ve Giresun’da kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulundu.

50 madenci tahliye edildi

Amasya’da Merzifon Yeni Anadolu Madencilik işletmesini sağanak nedeniyle su bastı. Yer altında çalışan 50’ye yakın işçi, durumu fark ederek dışarıya çıktı. Kara yolunun etrafında biriken suların Yeşilırmak’a aktarımını sağlayan menfezin tıkanması sonucunda su baskını oluştuğunu dile getiren İşletme Müdür Yardımcısı Metin Karaçağ, “En kısa zamanda hasarı giderip kömür üretimine yeniden devam edeceğiz” dedi.