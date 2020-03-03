Afgan kuzenler konuştu! Ya öleceğiz ya da geçeceğiz

Türkiye'den geçtikleri Yunanistan'da yakalanan göçmenlere Yunan güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddet giderek artıyor. Aileleriyle birlikte geçtikleri Yunanistan'da yakalanıp, şiddet gören kuzenler Aliye Tacik ve Fatma Hüseyin, telefonları ile paralarına el konularak, kayıkla geri gönderildiklerini söyledi. Türk askerinin aileleriyle birlikte sahip çıkarak, kurtardığı kuzenler, Avrupa şanslarını denemek için bugün bir kez daha Pazarkule Sınır Kapısı'na geldi.

Afganistan'dan geldiklerini, Avrupa umuduyla sınırı geçtiklerini anlatan Aliye Tacik, "Yunanistan'a geçtik fakat bizi yakaladılar. Babamı ve amcamı dövdüler, eziyet ettiler. Gece yarısı uyandırıp, kayıkla bu tarafa gönderdiler, ormana gönderdiler. Türk askeri bizi kurtardı. Fakat hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şeyimize el koydular" dedi.

Telefonları ve paralarına Yunan görevlilerinin el koyduğunu söyleyen Fatma Hüseyin de, "Telefonumuz, kimliğimizi, paramızi, her şeyimizi aldılar. Babamı gözümün önünde dövdüler. Bırakmadılar babamı. Dayımın bir ayağı yok, ona bile işkence ettiler. Yapmadıklarını bırakmadılar. Aynı şeyleri yaşamaktan korkuyoruz ama yapacak bir şeyimiz yok. Umudumuzu denemek istiyoruz. Ya öleceğiz ya da geçeceğiz" diye konuştu.