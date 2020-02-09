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09.02.2020 - 04:44 | | AA

Afganistan'da ABD'li askerler öldürüldü

Afganistan'da askeri bir operasyon sırasında çıkan çatışmalar sonucunda bazı Amerikalı ve Afgan askerlerinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da ABD'li askerler öldürüldü

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Afganistan'ın doğu Nangarhar bölgesinde ABD ve Afgan askerlerine ateş açıldı.

Burada Amerikalı askerlerin yaralandığı ve birkaç askerin öldüğü kaydedilse de sayı ve isim gibi detaylara yer verilmedi.

Öte yandan Taliban ve DEAŞ örgütlerinin aktif olduğu bölgede saldırıyı yapanların araştırıldığı; olayla ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi.

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