05.02.2020 - 22:29 |
Afili Aşk 32. son bölümde Ceyda'yla yakınlaşan Kerem, Ayşe'yi çıldırttı! Afili Aşk 33. yeni bölüm fragmanı...
Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk 32. yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümüne Kerem'in Ceyda'yla yakınlaşıp Ayşe'yi adeta çıldırtması damga vurdu. Peki şimdiden merakla beklenen Afili Aşk 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
AFİLİ AŞK 32. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ayşe Kerem'in o gece kıskandığı için geldiğini düşünürken, gerçeği öğrenir ve hayal kırıklığı yaşar. Kerem şirket için yaptığı sözleşmeyi bahane ederek Ayşe’ye seçeneklerini sunar. Ayşe bu karmaşadan bir an evvel kurtulmak için bir karar verecektir. Şirkette Kerem’in umursamaz tavırları ve işkolik halleri karşısında Ayşe işi inada bindirir. Ayşe Kerem’i kıskandırıp süründürmeye kararlıdır. Ayşe’nin tüm bu çabaları acaba işe yarayacak mıdır?
Ceyda ise gerginliği fırsat bilir ve Kerem’le yakınlaşmaya çalışır. Ceyda- Kerem ilişkisi tehlikeli sularda ilerlemeye devam ederken Kerem'in bir anlık kararıyla yaptığı hamle nelere mal olacaktır?
AFİLİ AŞK 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI