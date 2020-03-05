Afili Aşk 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Afili Aşk 36. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

AFİLİ AŞK 36. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevilen dizinin bu hafta ekrana gelecek olan 36. Bölümüne ünlü oyuncular Buket Dereoğlu ve Murat Onuk konuk oluyor. Ceyda’nın annesi Feriha’yı Buket Dereoğlu canlandırırken, Murat Onuk ise babası Rauf karakterine hayat verecek.



Dizide bu hafta, herkes Kerem’in ağzından çıkacak ismi beklerken, Kerem’in kararı Ayşe’yi alt üst eder. Kerem’in aklından geçenleri kimse bilmese de, Ayşe’nin Kerem’i kaybetmeye niyeti yoktur. Ayşe Kerem’i geri kazanmak için akılları durduracak bir planı uygulamaya başlar. Ancak önüne Ceyda engeli çıkacaktır. Ayşe’nin hazırladığı aşk dolu büyük ikna planı işe yarayacak mı?

AFİLİ AŞK 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Afili Aşk 37. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...



AFİLİ AŞK 36. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLEME LİNKİ



Afili Aşk 36. son bölüm kesintisiz yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...