Afili Aşk 38. son (final) bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayınlandı mı? Afili Aşk 38. final bölümünde neler oldu?

AFİLİ AŞK 38. SON VE BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ceyda’nın getirdiği doktor Ayşe’nin gerçekten hamile olduğunu söyleyince Ayşe ve Kerem için yeni bir sayfa açılmıştır. Kerem bu bebek için çok istekli görünmektedir. Kerem’in ilgisi Ayşe’nin kafasını karıştırır. Acaba Kerem sadece bebekle mi ilgilenmektedir? Hâlâ Kerem’e aşık olsa da bu ikilem Ayşe’yi Kerem’den uzaklaştırmaktadır.



Bu sırada Ceyda’nın doktoru Ayşe’nin tekrar karşısına çıkar ve bebekle ilgili şoke edici bir bilgi verir. Bu bilgi Ayşe’nin hayatındaki her şeyi alt üst edecek güçtedir. Ayşe ne yapacağını düşünürken Ceyda da elinde kalan son kartı oynamış, Amerikalı ortaklara şirketin durumunu ve Kerem’in çalkantılı özel hayatını gammazlamıştır. Şirketten gelen yabancı yetkili ortaklığı bitirmek niyetindedir. Bu da Kerem’in hem babasına rezil olması hem de kariyerine alacağı büyük bir darbe demektir. Ayşe ve Kerem üstlerine gelen ve onları boğmak üzere olan bu sorun denizini aşıp, aşk limanına yanaşmayı başarabilecekler midir?



AFİLİ AŞK 38. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLEME LİNKİ



Afili Aşk 38. son ve final bölüm kesintisiz yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...