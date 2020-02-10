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10.02.2020 - 14:10 | | DHA

Afrin'de terör saldırısı! 8 sivil ölü, 7 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'nin Afrin'de el yapımı patlayıcılarla (EYP) düzenlediği saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Afrin'de terör saldırısı! 8 sivil ölü, 7 yaralı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Afrin şehir merkezinde mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyondaki EYP'yi patlatan teröristler, 8 masum sivili katlederken aralarında çocukların bulunduğu 7 sivili de yaraladı" denildi.

Afrinde terör saldırısı 8 sivil ölü, 7 yaralı

 

 

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