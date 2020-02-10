Afrin'de terör saldırısı! 8 sivil ölü, 7 yaralı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Afrin şehir merkezinde mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyondaki EYP'yi patlatan teröristler, 8 masum sivili katlederken aralarında çocukların bulunduğu 7 sivili de yaraladı" denildi.