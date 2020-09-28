Afyon'da inanılmaz olay! Ölüm sosyal medya canlı yayınında yakaladı

Çobankaya rampası mevkisinde meydana gelen trafik kazasında yaralananlardan birinin, kaza sırasında sosyal medya hesabından cep telefonuyla canlı yayın yaptığı öğrenildi. Paylaşılan videoda, otomobilin sağ şeritteki bir kamyonu sollarken savrulduğu görülüyor. Kaza sırasında, araç içerisindeki korku ve panik anının hakim olduğu gözleniyor.

Mustafa Çoban (40) yönetimindeki 35 GT 812 plakalı otomobil, dün Karaadilli beldesine seyir halindeyken Çobankaya rampası mevkisinde Yasin Öge'nin (43) kullandığı 03 AAY 622 kamyonu sollarken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yuvarlanmış, kazada, otomobilde bulunan Ummahan Aytekin (49) olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü Çoban ile araçta bulunan Tülin Aytekin (49) ve İbrahim Gezer (38) ağır yaralanmıştı.