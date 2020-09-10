Afyonkarahisar Valisi Çiçek'ten karantina ihlali yapanlara uyarı

Afyonkarahisar Valisi Çiçek, koronavirüs nedeniyle karantinada bulunması gereken; ancak bunu ihlal edenleri uyardı. Vali Çiçek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak, karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz" dedi.