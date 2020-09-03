03.09.2020 - 15:16 | | DHA
Afyonkarahisar'da 1 köy karantinaya alındı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Garipçe köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Sinanpaşa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs vakaları tespit edilen Garipçe köyünün karantinaya alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "1 Ağustos 2020 tarihli 129/49 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Covid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle ilçemiz Garipçe köyü 1 Ağustos 2020 saat 21.00 itibarıyla karantina altına alınmıştır" denildi.