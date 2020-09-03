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03.09.2020 - 15:16 | | DHA

Afyonkarahisar'da 1 köy karantinaya alındı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Garipçe köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Afyonkarahisar'da 1 köy karantinaya alındı

Sinanpaşa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs vakaları tespit edilen Garipçe köyünün karantinaya alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "1 Ağustos 2020 tarihli 129/49 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Covid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle ilçemiz Garipçe köyü 1 Ağustos 2020 saat 21.00 itibarıyla karantina altına alınmıştır" denildi.

 

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