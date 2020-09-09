Afyonkarahisar’da 20 bina karantinaya alındı!

Konu ile ilgili Emirdağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 ayrı adres için karantina kararı uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, “İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun, aşağıda belirtilen ilgili binalarda COVID-19 pozitif, hastaya tanı konulduğu tarih olan 2 Eylül 2020 tarihinden itibaren 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına, ilçedeki diğer vatandaşlarımızla kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, karantina tedbiri ile ilgili kurul kararına, oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.